Українські школи до вересня мають бути готові для навчання офлайн - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, інфомує УНН.
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"Від місцевої влади ми очікуємо, що всі роботи завершаться до початку навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовуватися змішана система навчання", - заявив він.
Деталі
За словами Шмигаля, безпека дітей - ключовий пріоритет при підготовці освітніх закладів до навчального року.
"Правильно облаштовані сховища з вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності - це ті речі, які ми вимагаємо від громад і керівників обласних військових адміністрацій", - резюмував він.
Доповнення
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначив, що в більшості українських шкіл є укриття. Зараз спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, які розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень. Він також додав, що для більшості батьків аргументом є те, що "якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта".