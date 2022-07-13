Українські школи до вересня мають бути готові для навчання офлайн - Шмигаль

Цитата

"Від місцевої влади ми очікуємо, що всі роботи завершаться до початку навчального року, який має стартувати 1 вересня в очному режимі. У тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовуватися змішана система навчання", - заявив він.

Деталі

За словами Шмигаля, безпека дітей - ключовий пріоритет при підготовці освітніх закладів до навчального року.

"Правильно облаштовані сховища з вентиляцією, обігрівом, відповідними можливостями проводити навчання в разі необхідності - це ті речі, які ми вимагаємо від громад і керівників обласних військових адміністрацій", - резюмував він.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначив, що в більшості українських шкіл є укриття. Зараз спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, які розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень. Він також додав, що для більшості батьків аргументом є те, що "якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта".