Монастирський: розробляється логістика та проводиться аудит укриттів у закладах освіти

Цитата

"Фактично, в більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Зараз спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень. Вимога така – щоб в кількох метрах, щонайбільше кількох хвилинах ходьби від школи були захисні споруди, де можна буде перебувати під час тривоги", – сказав Монастирський.

Деталі

Він також додав, що для більшості батьків аргументом є те, що "якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. За них подбають і в дітей буде належна освіта".

Міністр підкреслив, що більшість навчальних закладів мають захисні споруди: "Сьогодні опрацьовується логістика, щоб визначити, який клас конкретно виходить, протягом якої кількості хвилин він має бути в укритті, хто конкретно персонально відповідальний за те, щоб людина пройшла в укриття".

Монастирський наголосив, що головний принцип - це безпека. Зараз проводиться робота не лише над питанням укриттів, а й загалом над безпековим рівнем у закладах освіти.

Доповнення

У Києві з 1 вересня розпочнеться навчання в школах у режимі офлайн. Наразі підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах cтолиці. Функціонувати будуть ті навчальні заклади, які відповідають певним нормам.