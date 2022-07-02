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Монастырский: разрабатывается логистика и проводится аудит укрытий в учебных заведениях

Монастырский: разрабатывается логистика и проводится аудит укрытий в учебных заведениях

Киев • УНН

 • 87110 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что в большинстве украинских школ есть укрытие. Сейчас специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, разрабатываемые ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Фактически, в большинстве школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. Сейчас специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений. Требование такое – чтобы в нескольких метрах, максимум нескольких минутах ходьбы от школы были защитные сооружения, где можно будет находиться во время тревоги", – сказал Монастырский.

Детали

Он также добавил, что для большинства родителей аргументом является то, что "если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе, то это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. За них позаботятся и у детей будет подобающее образование".

Министр подчеркнул, что большинство учебных заведений имеют защитные сооружения: "Сегодня прорабатывается логистика, чтобы определить, какой класс конкретно выходит, в течение какого количества минут он должен быть в укрытии, кто конкретно персонально ответственен за то, чтобы человек прошел в укрытие".

Монастырский подчеркнул, что главный принцип – это безопасность. Сейчас проводится работа не только над вопросом укрытий, но и в целом над уровнем безопасности в учебных заведениях.

Дополнение 

В Киеве с 1 сентября начнется обучение в школах в режиме офлайн. В настоящее время подготовка к открытию первого сентября ведется во всех 422 школах столицы. Функционировать будут учебные заведения, которые соответствуют определенным нормам.

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