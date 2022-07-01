Онлайн чи офлайн: стало відомо, як працюватимуть школи в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Києві з 1 вересня розпочнеться навчання в школах у режимі офлайн. Наразі підготовка до відкриття першого вересня ведеться у всіх 422 школах cтолиці. Функціонувати будуть ті навчальні заклади, які відповідають певним нормам. Про це розповіла директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фиданян, передає УНН.
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"Найголовніше завдання на новий навчальний рік – це безпека учнів та вчителів. Саме ця тема стала основною в підготовці шкіл. У першу чергу, прилеглі до закладів освіти території буде перевірено спеціалістами ДСНС на наявність вибухонебезпечних предметів. Паралельно з цим триває процес і перевірки об’єктів укриття шкіл — там мають бути підготовлені запаси води, медикаментів та решти необхідного. Для тих шкіл, де укриття немає, підготовлено і буде перевірено сховище в кроковій доступності. На початку навчального року у всіх школах пройдуть необхідні тренування з вчителями і дітьми щодо дій під час повітряної тривоги", - зазначила Олена Фіданян.
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За словами чиновниці, ті школярі, які не зможуть повернутися до Києва, будуть навчатися дистанційно.
"Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території. Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою", - підкреслила вона.
Доповнення
Зі шкільної програми можуть виключити всіх російських та білоруських письменників, а Миколу Гоголя і Таїра Халілова перенести в українську літературу.