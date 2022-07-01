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Онлайн или офлайн: стало известно, как будут работать школы в Киеве

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В Киеве с 1 сентября начнется обучение в школах в режиме офлайн. В настоящее время подготовка к открытию первого сентября ведется во всех 422 школах столицы. Функционировать будут учебные заведения, которые соответствуют определенным нормам. Об этом рассказала директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян, передает УНН.

Цитата

"Самая главная задача на новый учебный год – это безопасность учащихся и учителей. Именно эта тема стала основополагающей в подготовке школ. В первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно с этим продолжается процесс и проверки объектов укрытия школ - там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и прочего необходимого. Для школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено укрытие в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги", - отметила Елена Фиданян.

Детали 

По словам чиновницы, те школьники, которые не смогут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

"Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Именно поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продолжить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе", - подчеркнула она.

Дополнение

Из школьной программы могут исключить всех русских и белорусских писателей, а Николая Гоголя и Таира Халилова перенести в украинскую литературу.

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