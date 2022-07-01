Онлайн или офлайн: стало известно, как будут работать школы в Киеве

Цитата

"Самая главная задача на новый учебный год – это безопасность учащихся и учителей. Именно эта тема стала основополагающей в подготовке школ. В первую очередь, прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно с этим продолжается процесс и проверки объектов укрытия школ - там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и прочего необходимого. Для школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено укрытие в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по поводу действий во время воздушной тревоги", - отметила Елена Фиданян.

Детали

По словам чиновницы, те школьники, которые не смогут вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

"Мы понимаем, что далеко не все могут вернуться за парты, а некоторые даже остались на оккупированной территории. Именно поэтому мы должны быть максимально гибкими и дать возможность юным украинцам продолжить обучение в наших школах и по нашей стандартной программе", - подчеркнула она.

Дополнение

Из школьной программы могут исключить всех русских и белорусских писателей, а Николая Гоголя и Таира Халилова перенести в украинскую литературу.