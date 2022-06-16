Без Пушкіна, Толстого та Чехова: російських письменників можуть прибрати з шкільної програми

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До робочої групи експертів при МОН увійшли філологи, шкільні вчителі, представники освіти та один народний депутат. Експерти переглянули шкільну програму із зарубіжної літератури для 6-9 класів (2017), 10-11 класів (2017, рівень стандарту), 10-11 класів (2017, рівень профільний) й запропонували внести зміни.

Рекомендації експертів передали до МОН, де повинні будуть прийняти рішення щодо змін в програму.

Основна причина внесення змін до списку зарубіжної літератури — це повномасштабне вторгнення рф до України. Навпроти багатьох творів стоїть позначка — воєнна агресія рф.

Окрім того, вказується, що деякі твори занадто складні для сприймання школярам й дозволять модернізувати програму і її розвантажити.

Так, запропоновано прибрати з програми 40 російських та радянських письменників, зокрема:

· Розповіді Антона Чехова

· Байки Крилова

· Твори Лермонтова та Пушкіна

· “Собаче серце”, “Майстера і Маргариту” Булгакова

· “Горе від розуму” Грибоєдова

· Всі твори Достоєвського “Ідіот”, “Злочин і кара”, “Брати Карамазови”

· “Анну Кареніну” та “Війну і мир” Толстого

· Твори Єсеніна, Гумільва, Некрасова, Купріна, Цвєтаєвої

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Вивчення творчості Миколи Гоголя і Таїра Халілова рекомендували перенести до навчальних програм із української літератури.

Проте через труднощі сприйняття учнями запропонували прибрати твори Гоголя “Ревізор”, “Шинель”. Також запропонували прибрати “Ніс” та “Портрет”.

До програми із зарубіжної літератури запропонували включити, зокрема:

· Джон Бойн “Хлопчик у смугастій піжамі”,

· Е.Е. Шмітт “Діти Ноя”

· Джейн Остін “Гордість і упередження”

· Віктор Гюго “Собор Паризької Богоматері”

· Шарлотта Бронте “Джейн Ейр”

· Бернард Шоу (1856–1950). “Пігмаліон”

· Г. Лі “Убити пересмішника”

Окрім того, запропоновано додати до списку творів для додаткового читання 6 класу Пол Гелліко “Томасіна”, Еріх Кестнер “Еміль і детективи”, “Крихта та Антон”, К. Нестлінґер “Мене називають мурахоїдом”, Дж. Роулінґ “Гаррі Поттер і таємна кімната”.