Без Пушкина, Толстого и Чехова: русских писателей могут убрать из школьной программы

КИЕВ. 16 июня. УНН. Из школьной программы могут исключить всех русских и белорусских писателей, а Николая Гоголя и Таира Халилова перенести в украинскую литературу. Об этом говорится в решении рабочей группы МОН об обновлении программы для 9-11 классов, передает УНН.