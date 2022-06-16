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Без Пушкина, Толстого и Чехова: русских писателей могут убрать из школьной программы

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Из школьной программы могут исключить всех русских и белорусских писателей, а Николая Гоголя и Таира Халилова перенести в украинскую литературу. Об этом говорится в решении рабочей группы МОН об обновлении программы для 9-11 классов, передает УНН.

Детали

В рабочую группу экспертов при МОН вошли филологи, школьные учителя, представители образования и один народный депутат. Эксперты просмотрели школьную программу из зарубежной литературы для 6-9 классов (2017), 10-11 классов (2017, уровень стандарта), 10-11 классов (2017, уровень профильный) и предложили внести изменения.

Рекомендации экспертов передали в МОН, где должны будут принять решение об изменениях в программе.

Основная причина внесения изменений в список зарубежной литературы — это полномасштабное вторжение рф в Украину. Напротив многих произведений стоит отметка — военная агрессия рф.

Кроме того, указывается, что некоторые произведения слишком сложны для восприятия школьникам и позволят модернизировать программу и ее разгрузить.

Так, предложено убрать из программы 40 русских и советских писателей, в частности:

· Рассказы Антона Чехова

· Басни Крылова

· Произведения Лермонтова и Пушкина

· “Собачье сердце”, “Мастера и Маргариту” Булгакова

· “Горе от ума” Грибоедова

· Все произведения Достоевского “Идиот”, “Преступление и кара”, “Братья Карамазовы”

· “Анну Каренину” и “Войну и мир” Толстого

· Произведения Есенина, Гумильва, Некрасова, Куприна, Цветаевой

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Изучение творчества Николая Гоголя и Таира Халилова рекомендовали перенести в учебные программы по украинской литературе.

Однако из-за трудностей восприятия учащимися предложили убрать произведения Гоголя “Ревизор”, “Шинель”. Также предложили убрать “Нос” и “Портрет”.

В программы из зарубежной литературы предложили включить, в частности:

· Джон Бойн “Мальчик в полосатой пижаме”,

· Е.Е. Шмитт “Дети Ноя”

· Джейн Остин “Гордость и предвзятость”

· Виктор Гюго “Собор Парижской Богоматери”

· Шарлотта Бронте “Джейн Эйр”

· Бернард Шоу (1856–1950). “Пигмалион”

· Г. Ли “Убить пересмешника”

Кроме того, предложено добавить в список произведений для дополнительного чтения 6 класса Пол Геллико “Томасина”, Эрих Кестнер “Эмиль и детективы”, “Крошка и Антон”, К. Нестлингер “Меня называют муравьедом”, Дж. Роулинг “Гарри Поттер и тайная комната”.

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