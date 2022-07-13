Украинские школы к сентябрю должны быть готовы для обучения офлайн - Шмигаль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине местные власти должны до сентября завершить подготовку школ для обеспечения офлайн-обучения, в частности оборудовать бомбоубежища. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram, сообщает УНН.
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"От местных властей мы ожидаем, что все работы завершатся к началу учебного года, который должен стартовать 1 сентября в очном режиме. В тех областях, где это категорически невозможно, будет применяться смешанная система обучения", – заявил он.
Детали
По словам Шмыгаля, безопасность детей – ключевой приоритет при подготовке образовательных учреждений к учебному году.
"Правильно обустроены укрытия с вентиляцией, обогревом, соответствующими возможностями проводить обучение в случае необходимости – это те вещи, которые мы требуем от общин и руководителей областных военных администраций", – резюмировал он.
Дополнение
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что в большинстве украинских школ есть укрытие. Сейчас специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, разрабатываемые ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений. Он также добавил, что для большинства родителей аргументом является то, что "если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе, то это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. О них позаботятся и у детей будет подобающее образование".