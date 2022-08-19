В Україні 48% шкіл готові до навчання в очній або змішаній формі – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Україні 48% шкіл готові до очної або змішаної форми навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає УНН.
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«Ідуть активні роботи комісії щодо відновлення спроможності безпекового навчання. 5 липня було лише 11% шкіл, які стосовно безпекової ситуації готові були прийняти в очному або змішаному форматі. На сьогодні вже є цифра 41%, а в цілому по школах це 48% готовності до очного або змішаного навчання», - розповів Шкарлет.
Деталі
За його словами, на сьогодні за очною формою навчання планують розпочати роботу приблизно 3 тисячі шкіл.
«В змішаному форматі 4 тисячі шкіл і дистанційно це 5 700 шкіл. Але я сподіваюсь що все-таки ми зможемо переконати батьків, що школа є територією безпеки», - сказав Шкарлет.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет презентував чотири моделі навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах повномасштабної війни, яку розпочала росія в Україні.