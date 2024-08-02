В Украину вернули тела 250 павших украинских защитников, сообщил в пятницу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

Детали

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 павших защитников. На родную землю удалось вернуть тела погибших защитников из Луганского, Бахмутского, Марьинского, Авдеевского, Херсонского, Запорожского направлений, а также из Мариуполя, Горловки и из моргов на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

"Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Репатриированные тела и останки будут перевезены в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения", - сказано в сообщении.

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