С начала полномасштабного вторжения уже 3405 украинцев были освобождены из российского плена через 54 обмена. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

"Уже 3405 украинцев вернули из российского плена с начала полномасштабного вторжения. Это был 54 обмен", - говорит Юсов.

По его словам, есть несколько вещей, которые привлекают внимание мира во время обмена - это вид украинских защитников, которые возвращаются из российской неволи и вид россиян из украинского плена.

"Невооруженным глазом видно, что в основном, украинцы возвращаются в сложном состоянии. Также есть большое различие в том, как принимает из плена украинская и российская стороны. Украинцы приветствуют своих защитников, как героев, а россияне их стесняются", - добавляет он.

Напомним

Вчера, 17 июля, еще 95 защитников были освобождены из российского плена, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники.