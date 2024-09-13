В Украину не залетали белорусские дроны - Демченко

Нестандартных ситуаций на границе с Беларусью не фиксируется. Белорусские дроны не нарушали воздушное пространство Украины. Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Демченко отметил, что российские беспилотники могут залетать на территорию Беларуси и потом Беларусь об этом тихо молчит. Он отметил, что Беларусь заявляла, что на ее территорию залетают украинские дроны и использовала подобные обвинения для якобы наращивания своих сил на направлении границы.

До этого Беларусь активно отмечала о том, что именно украинские беспилотные летательные аппараты якобы залетали в Беларусь и это представляло угрозу и они начали наращивать свои силы на направлении границы с Украиной. Однако других нестандартных ситуаций непосредственно по границе с Беларусью, чтобы залетали белорусские беспилотные летательные аппараты на территории нашей страны, мы этого не фиксируем - рассказал Демченко.

Ситуация в целом остается контролируемой всеми составляющими Сил обороны, пограничниками и Национальной гвардией.

Дополнение

Несколько раз российские дроны уже залетали на территорию Беларуси.

Так, первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси полковник Сергей Фролов заявлял, что в ночь на 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения воздушного пространства - предположительно, дронами, они были уничтожены.

Также сообщалось, что в белорусском Гомеле при падении сбитого дрона загорелся склад.

В ночь на субботу, 7 сентября, на территорию Беларуси заходили несколько российских шахедов.

Добавим

12 сентября Демченко сообщал, что по всей протяженности с границей Беларуси не фиксируется перемещение техники, личного состава в непосредственной близости к украинской границе. За тем на сколько меняется ситуация и на сколько она является угрожающей для Украины активно следят подразделения разведки.

11 сентября министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил, что Беларусь решила якобы усилить охрану белорусско-украинской границы спецподразделениями ОМОН и внутренних войск.