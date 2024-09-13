В Україну не залітали білоруські дрони – Демченко

Нестандартних ситуацій на кордоні з білоруссю не фіксується. Білоруські дрони не порушували повітряний простір України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Демченко зазначив, що російські безпілотники можуть залітати на територію білорусі й потім білорусь про це тихо мовчить. Він зазначив, що білорусь заявляла, що на її територію залітають українські дрони й використовувала подібні звинувачення для нібито нарощення своїх сил на напрямку кордону.

До цього білорусь активно зазначала про те, що саме українські безпілотні літальні апарати начебто залітали в білорусь й це становило загрозу і вони почали нарощувати свої сили на напрямку кордону з Україною. Однак інших нестандартних ситуацій безпосередньо по кордону з білоруссю, щоб залітали білоруські безпілотні літальні апарати на території нашої країни, ми цього не фіксуємо