В Україну не залітали білоруські дрони – Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що білоруські дрони не залітали в Україну. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, нестандартних ситуацій не фіксується.
Нестандартних ситуацій на кордоні з білоруссю не фіксується. Білоруські дрони не порушували повітряний простір України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Демченко зазначив, що російські безпілотники можуть залітати на територію білорусі й потім білорусь про це тихо мовчить. Він зазначив, що білорусь заявляла, що на її територію залітають українські дрони й використовувала подібні звинувачення для нібито нарощення своїх сил на напрямку кордону.
До цього білорусь активно зазначала про те, що саме українські безпілотні літальні апарати начебто залітали в білорусь й це становило загрозу і вони почали нарощувати свої сили на напрямку кордону з Україною. Однак інших нестандартних ситуацій безпосередньо по кордону з білоруссю, щоб залітали білоруські безпілотні літальні апарати на території нашої країни, ми цього не фіксуємо
Ситуація загалом залишається контрольованою всіма складовими Сил оборони, прикордонниками та Національною гвардією.
Доповнення
Декілька разів російські дрони вже залітали на територію білорусі.
Так, перший заступник командувача ВПС та військами ППО білорусі полковник сергій фролов заявляв, що у ніч на 5 вересня, було зафіксовано факт порушення повітряного простору - імовірно, дронами, їх було знищено.
Також повідомлялося, що у білоруському гомелі під час падіння збитого дрона загорівся склад.
У ніч проти суботи, 7 вересня, на територію білорусі заходили кілька російських шахедів.
Додамо
12 вересня Демченко повідомляв, що по всій протяжності з кордоном білорусі не фіксується переміщення техніки, особового складу в безпосередній близькості до українського кордону. За тим на скільки змінюється ситуація та на скільки вона є загрозливою для України активно стежать підрозділи розвідки.
11 вересня міністр внутрішніх справ білорусі Іван Кубраков заявив, що білорусь вирішила нібито посилити охорону білорусько-українського кордону спецпідрозділами ОМОН та внутрішніх військ.