Збитий у білорусі безпілотник упав на склад, спричинивши пожежу
Київ • УНН
У білоруському гомелі збитий дрон упав на склад, викликавши пожежу. Вогонь пошкодив 5 кв. м покрівлі, постраждалих немає. міноборони білорусі заявило про збиття безпілотників у ніч на четвер.
У білоруському гомелі під час падіння збитого дрона загорівся склад, повідомляє мнс білорусі, пише УНН.
Унаслідок падіння, ймовірно, збитого безпілотного літального апарату сталося загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі по 8-му пров. Ілліча.г
Ніхто не постраждав, вогонь пошкодив 5 кв. м покрівлі.
Раніше в міноборони білорусі заявили, що в ніч на четвер у небі над країною було збито безпілотники. Вони не уточнили скільки їх було.
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