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Збитий у білорусі безпілотник упав на склад, спричинивши пожежу

Збитий у білорусі безпілотник упав на склад, спричинивши пожежу

Київ • УНН

 • 13411 перегляди

У білоруському гомелі збитий дрон упав на склад, викликавши пожежу. Вогонь пошкодив 5 кв. м покрівлі, постраждалих немає. міноборони білорусі заявило про збиття безпілотників у ніч на четвер.

У білоруському гомелі під час падіння збитого дрона загорівся склад, повідомляє мнс білорусі, пише УНН.

Унаслідок падіння, ймовірно, збитого безпілотного літального апарату сталося загоряння цегляної будівлі складу в Гомелі по 8-му пров. Ілліча.г

- йдеться в повідомленні.

Ніхто не постраждав, вогонь пошкодив 5 кв. м покрівлі.

Image

Раніше в міноборони білорусі заявили, що в ніч на четвер у небі над країною було збито безпілотники. Вони не уточнили скільки їх було.

Над Україною за ніч збили 60 з 78 "шахедів", 15 - втрачено, два - повернулися у росію, один - полетів у білорусь05.09.24, 10:44 • 16245 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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