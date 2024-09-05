Сбитый в беларуси беспилотник упал на склад, вызвав пожар
Киев • УНН
В белорусском гомеле сбитый дрон упал на склад, вызвав пожар. Огонь повредил 5 кв. м кровли, пострадавших нет. минобороны беларуси заявило о сбитии беспилотников в ночь на четверг.
В белорусском гомеле при падении сбитого дрона загорелся склад, сообщает мчс беларуси, пишет УНН.
В результате падения, вероятно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание кирпичного здания склада в гомеле по 8-му пер
Никто не пострадал, огонь повредил 5 кв. м кровли.
Ранее в минобороны беларуси заявили, что в ночь на четверг в небе над страной были сбиты беспилотники. Они не уточнили сколько их было.
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