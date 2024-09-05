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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сбитый в беларуси беспилотник упал на склад, вызвав пожар

Сбитый в беларуси беспилотник упал на склад, вызвав пожар

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 09:33  •  5233 просмотра

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В белорусском гомеле сбитый дрон упал на склад, вызвав пожар. Огонь повредил 5 кв. м кровли, пострадавших нет. минобороны беларуси заявило о сбитии беспилотников в ночь на четверг.

В белорусском гомеле при падении сбитого дрона загорелся склад, сообщает мчс беларуси, пишет УНН.

В результате падения, вероятно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло возгорание кирпичного здания склада в гомеле по 8-му пер

- говорится в сообщении.

Никто не пострадал, огонь повредил 5 кв. м кровли.

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Ранее в минобороны беларуси заявили, что в ночь на четверг в небе над страной были сбиты беспилотники. Они не уточнили сколько их было.

Над Україною за ніч збили 60 з 78 "шахедів", 15 - втрачено, два - повернулися у росію, один - полетів у білорусь5 сентября 2024, 07:44 • 13669 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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