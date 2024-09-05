Над Украиной за ночь сбили 60 из 78 "шахедов", 15 - потеряно, два - вернулись в россию, один - улетел в беларусь

В небе над Украиной с ночи сбито 60 ударных дронов типа Shahed из 78, запущенных российскими войсками, два беспилотника вернулись в россию, один - улетел в беларусь. 15 - локационно потеряны, враг также атаковал баллистической ракетой "Искандер-М", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 5 сентября, как сообщается, враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск).

В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в россию, один - в беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно, под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Противовоздушная оборона, по данным ВС ВСУ, работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской областях.

К отражению воздушного нападения противника, как указано, привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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