Над Украиной за ночь сбили 60 из 78 "шахедов", 15 - потеряно, два - вернулись в россию, один - улетел в беларусь
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ отбили масштабную атаку российских дронов ночью 5 сентября. Из 78 запущенных Shahed было уничтожено 60, еще 15 потеряно, а 3 вернулись на территорию РФ и Беларуси.
В небе над Украиной с ночи сбито 60 ударных дронов типа Shahed из 78, запущенных российскими войсками, два беспилотника вернулись в россию, один - улетел в беларусь. 15 - локационно потеряны, враг также атаковал баллистической ракетой "Искандер-М", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 5 сентября, как сообщается, враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск).
В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в россию, один - в беларусь. 15 - локально потеряны на территории Украины (вероятно, под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала
Противовоздушная оборона, по данным ВС ВСУ, работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской областях.
К отражению воздушного нападения противника, как указано, привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов5 сентября 2024, 05:48 • 30708 просмотров