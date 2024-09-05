Над Україною за ніч збили 60 з 78 "шахедів", 15 - втрачено, два - повернулися у росію, один - полетів у білорусь
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ відбили масштабну атаку російських дронів вночі 5 вересня. З 78 запущених Shahed було знищено 60, ще 15 втрачено, а 3 полетіли на територію рф та білорусі.
У небі над Україною з ночі збито 60 ударних дронів типу Shahed із 78, запущених російськими військами, два безпілотники повернулись у росію, один – полетів у білорусь, 15 – локаційно втрачені, ворог також атакував балістичною ракетою "Іскандер-М", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 5 вересня, як повідомляється, ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).
У результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у росію, один – у білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно, під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила
Протиповітряна оборона, за даними ПС ЗСУ, працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.
До відбиття повітряного нападу противника, як вказано, залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин05.09.24, 08:48 • 71568 переглядiв