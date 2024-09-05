Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин
Київ • УНН
Російські дрони атакували Київ та інші регіони України протягом ночі. Усі безпілотники, що загрожували столиці, були знешкоджені без жертв і руйнувань, але атака в інших регіонах триває.
Російські дрони атакували Київ та інші регіони України протягом ночі. Усі безпілотники, що загрожували столиці, були знешкоджені, обійшлося без жертв і руйнувань, повідомили у КМВА у четвер, пише УНН.
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"Чергова тривала масована атака російських ударних дронів! На територію України ворожі безпілотники почали залітати ще переддень ввечері (близько 22-ї години) з південного та східного напрямків", - вказали у КМВА у Telegram.
Під загрозою повітряного удару, як повідомляється, перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі і Київ.
У столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин
Протягом усього цього часу російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", з його слів, намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами.
Жоден з ворожих БпЛА своє цілі не досягнув! Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. За даними оперативного зведення, на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань
Він додав, що зараз столиця - без потенційних повітряних загроз. "Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними і пильними - атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги і бережіть себе!" - вказав Попко.
Білорусь збиває російські "шахеди", запущені по Україні05.09.24, 02:43 • 112282 перегляди