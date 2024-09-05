Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Российские дроны атаковали Киев и другие регионы Украины в течение ночи. Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены, обошлось без жертв и разрушений, сообщили в КГВА в четверг, пишет УНН.

Детали

"Очередная длительная массированная атака российских ударных дронов! На территорию Украины вражеские беспилотники начали залетать еще накануне вечером (около 22 часов) с южного и восточного направлений", - указали в КГВА в Telegram.

Под угрозой воздушного удара, как сообщается, находились практически все южные, северные, восточные, центральные и часть западных областей Украины, в том числе и Киев.

В столице тревогу объявили еще до полуночи и продолжалась она непрерывно более 9 часов - указал начальник КГВА Сергей Попко.

В течение всего этого времени российские дроны, предварительно типа "Shahed", по его словам, пытались атаковать столицу. На этот раз на Киев они заходили преимущественно поодиночке, а не группами.

Ни один из вражеских БпЛА своей цели не достиг! Все беспилотники, которые угрожали столице, были обезврежены. По данным оперативной сводки, на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений - отметил начальник КГВА.

Он добавил, что сейчас столица - без потенциальных воздушных угроз. "Но прошу всех киевлян и гостей города быть внимательными и бдительными - атака вражеских ударных дронов в других регионах Украины еще продолжается, и не исключено, что российские дроны могут изменить курс и попытаться атаковать Киев. Поэтому следите за сигналами воздушной тревоги и берегите себя!" - указал Попко.

Білорусь збиває російські "шахеди", запущені по Україні