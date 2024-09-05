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У білорусі заявили про порушення повітряного простору імовірно дронами: їх знищили

У білорусі заявили про порушення повітряного простору імовірно дронами: їх знищили

Київ • УНН

 • 13822 перегляди

білорусь повідомила про порушення повітряного простору імовірно дронами вночі 5 вересня. За словами військових, всі цілі-порушники були знищені силами протиповітряної оборони.

Перший заступник командувача ВПС та військами ППО білорусі полковник сергій фролов заявив, що у ніч на 5 вересня, було зафіксовано факт порушення повітряного простору - імовірно, дронами, їх знищено. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис мо білорусі у Telegram. 

Сьогодні вночі, 5 вересня, було зафіксовано факт порушення державного кордону республіки Білорусь у повітряному просторі, імовірно, безпілотними літальними апаратами. Було прийнято рішення на їх знищення. Своєчасними діями чергових сил з протиповітряної оборони всі цілі-порушники були знищеніб

- заявив сергій фролов.

Чиї це дрони і звідки залетіли, у відомстві не уточнили.

До цього білоруський моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" писав, що на територію білорусі залетіли два російських "шахеди" із Чернігівської області України. Канал пише, що через "шахед" ВПС Білорусі підняли в небо два винищувачі.

З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко 23.08.24, 10:10 • 88621 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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