В беларуси заявили о нарушении воздушного пространства предположительно дронами: их уничтожили

Первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО беларуси полковник сергей фролов заявил, что в ночь на 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения воздушного пространства - предположительно, дронами, они уничтожены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо беларуси в Telegram.

Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы республики беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели-нарушители были уничтожены - заявил Сергей Фролов.

Чьи это дроны и откуда залетели, в ведомстве не уточнили.

До этого белорусский мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" писал, что на территорию беларуси залетели два российских "шахэда" из Черниговской области Украины. Канал пишет, что из-за "шахедов" ВВС беларуси подняли в небо два истребителя.

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