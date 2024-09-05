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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В беларуси заявили о нарушении воздушного пространства предположительно дронами: их уничтожили

В беларуси заявили о нарушении воздушного пространства предположительно дронами: их уничтожили

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 07:40  •  7666 просмотра

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Беларусь сообщила о нарушении воздушного пространства предположительно дронами ночью 5 сентября. По словам военных, все цели-нарушители были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО беларуси полковник сергей фролов заявил, что в ночь на 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения воздушного пространства - предположительно, дронами, они уничтожены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мо беларуси в Telegram. 

Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения государственной границы республики беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели-нарушители были уничтожены

- заявил Сергей Фролов.

Чьи это дроны и откуда залетели, в ведомстве не уточнили.

До этого белорусский мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" писал, что на территорию беларуси залетели два российских "шахэда" из Черниговской области Украины. Канал пишет, что из-за "шахедов" ВВС беларуси подняли в небо два истребителя.

З боку білорусі дій щодо дестабілізації на кордоні з Україною за останній час не було - Демченко 23 августа 2024, 07:10 • 88418 просмотров

Татьяна Краевская

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