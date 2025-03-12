В Украину идут дожди и грозы: ухудшение погоды ожидают уже завтра
Киев • УНН
В среду, 13 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и порывах ветра 15-20 м/с, особенно в Карпатах и на Закарпатье.
В Украине уже завтра ухудшатся погодные условия. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
13 марта в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди и грозы, предупреждают синоптики.
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В Киеве и области, а также по всей территории Украины (кроме восточных и большинства западных областей), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Кроме того, 12-13 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
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