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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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В Украину идут дожди и грозы: ухудшение погоды ожидают уже завтра

Киев • УНН

 • 21322 просмотра

В среду, 13 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о сильных дождях, грозах и порывах ветра 15-20 м/с, особенно в Карпатах и на Закарпатье.

В Украину идут дожди и грозы: ухудшение погоды ожидают уже завтра

В Украине уже завтра ухудшатся погодные условия. Ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

13 марта в Карпатах и на Закарпатье ожидаются сильные дожди и грозы, предупреждают синоптики.

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В Киеве и области, а также по всей территории Украины (кроме восточных и большинства западных областей), прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Кроме того, 12-13 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Погода на 12 марта: чего ждать от атмосферных фронтов с запада12.03.25, 06:41 • 26073 просмотра

Антонина Туманова

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