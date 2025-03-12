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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 31113 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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В Україну йдуть дощі та грози: погіршення погоди очікують вже завтра

Київ • УНН

 • 21327 перегляди

У середу, 13 березня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та пориви вітру 15-20 м/с, особливо в Карпатах та на Закарпатті.

В Україну йдуть дощі та грози: погіршення погоди очікують вже завтра

В Україні вже завтра погіршаться погодні умови. Очікуються дощі, грози та сильний вітер, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

13 березня у Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні дощі та грози, попереджають синоптики.

Тепло, як наприкінці квітня: березнева погода у Києві побила одразу декілька рекордів10.03.25, 14:36 • 19895 переглядiв

У Києві та області, а також по всій території України (крім східних і більшості західних областей), прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Крім того, 12-13 березня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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