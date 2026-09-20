В Украину идет холодный атмосферный фронт: ожидаются дожди, сильный ветер и резкое похолодание
Киев • УНН
С 21 сентября в Украине ожидаются дожди, сильный ветер и снижение температуры до +15...+18°. Потепление прогнозируют с 26 сентября.
С понедельника, 21 сентября, в Украину придёт холодный атмосферный фронт, который обусловит дожди и резкое снижение температуры воздуха. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
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Отмечается, что дожди, согласно прогнозу, будут умеренными и даже сильными. Кроме того, ожидаются скачки атмосферного давления и изменение направления ветра с юго-западного на западное и северо-западное. Ветер станет порывистым, местами сильным. На востоке и юге Украины дожди будут скорее небольшими, разве что локально умеренными, утверждает синоптик.
В понедельник в западных, северных областях и во многих центральных областях температура воздуха снизится до +15...+18 °. В южной части Украины, в восточных областях, а также на Полтавщине и Днепропетровщине ещё сохранится высокая температура воздуха, там ожидается +20...27 °. Однако и в этих регионах уже во вторник, 22 сентября, также ощутимо похолодает
В Киеве в понедельник также будет дождливая погода с порывистым ветром северо-западного направления. Температура воздуха снизится до +15 градусов. Согласно прогнозу, дождь в течение дня может быть сильным.
22 сентября осадки ослабеют, однако уже в среду, 23 сентября, снова ожидаются сильные дожди
По прогнозу синоптика, холодный период продлится всю следующую неделю, однако уже с 26 сентября тёплая погода в Украине восстановится.
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