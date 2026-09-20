В Україну йде холодний атмосферний фронт: очікуються дощі, сильний вітер та різке похолодання

З понеділка, 21 вересня, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, що зумовить дощі і різке зниження температури повітря. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

Зазначається, що дощі, згідно із прогнозом, йтимуть помірні і навіть сильні. Крім того, очікуються стрибки атмосферного тиску та зміна напрямку вітру з південно-західного на західний та північно-західний. Вітер стане рвучким, подекуди сильним. На сході та півдні України дощі будуть скоріше невеликі, хіба локально помірні, стверджує синоптикиня.

У понеділок у західних, північних областях та в багатьох центральних температура повітря знизиться до +15...+18 °. У південній частині України, у східних областях, а також на Полтавщині та Дніпропетровщині ще втримається висока температура повітря, там очікується +20...27 °. Проте і в цих регіонах вже у вівторок 22 вересня також відчутно похолоднішає