В Украине зарегистрировано более 180 тысяч военных преступлений – Офис Генпрокурора

В Украине более 211 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией, уже зарегистрировано в ЕРДР, более 180 тысяч из них – военные преступления. Об этом сказал начальник отдела взаимодействия с межправительственными, государственными и неправительственными организациями управления организационно-методического и аналитического обеспечения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Александр Зюзь во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Более 211 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией, уже зарегистрировано в ЕРДР, более 180 тысяч из них – военные преступления. С таким количеством сложно любой системе. Нагрузка на следователей и прокуроров – сумасшедшая – отметил Зюзь.

По его словам, прокуратура в своей работе довольно часто использует цифровые решения.

Самым ярким примером успешного применения цифровых решений является приговор Дарницкого суда в отношении военного комиссара Крыма, когда большая часть дела была построена на доказательствах из открытых источников, потому что мы не имеем доступа к той территории – отметил Зюзь.

Дополнение

В приложении eyeWitness to Atrocities собрано уже более 55 тыс. фотографий, отражающих последствия военных преступлений, совершенных россиянами против Украины.

Украина и ООН согласились усилить совместную деятельность. Основное внимание сотрудничества уделяется расследованию международных преступлений и обеспечению привлечения виновных к ответственности.