В Украине зарегистрировано более 180 тысяч военных преступлений – Офис Генпрокурора

12:49 • 5362 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 12330 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 21076 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 14970 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 14656 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23937 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14809 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 43948 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 43359 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33223 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21346 просмотра
Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ18 сентября, 07:02 • 4688 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 19964 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16 • 10652 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 11734 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 11797 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 21080 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 20036 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 23940 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 43950 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 21394 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 23281 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 23643 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 22257 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 51605 просмотра
В Украине зарегистрировано более 180 тысяч военных преступлений – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 148 просмотра

В Украине зафиксировано более 211 тысяч преступлений, связанных с агрессией РФ, из которых более 180 тысяч являются военными. Прокуратура использует цифровые решения для расследований, в частности доказательства из открытых источников.

В Украине зарегистрировано более 180 тысяч военных преступлений – Офис Генпрокурора

В Украине более 211 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией, уже зарегистрировано в ЕРДР, более 180 тысяч из них – военные преступления. Об этом сказал начальник отдела взаимодействия с межправительственными, государственными и неправительственными организациями управления организационно-методического и аналитического обеспечения Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Александр Зюзь во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Более 211 тысяч преступлений, связанных с российской агрессией, уже зарегистрировано в ЕРДР, более 180 тысяч из них – военные преступления. С таким количеством сложно любой системе. Нагрузка на следователей и прокуроров – сумасшедшая 

– отметил Зюзь.

По его словам, прокуратура в своей работе довольно часто использует цифровые решения.

Самым ярким примером успешного применения цифровых решений является приговор Дарницкого суда в отношении военного комиссара Крыма, когда большая часть дела была построена на доказательствах из открытых источников, потому что мы не имеем доступа к той территории 

– отметил Зюзь.

Дополнение

В приложении eyeWitness to Atrocities собрано уже более 55 тыс. фотографий, отражающих последствия военных преступлений, совершенных россиянами против Украины.

Украина и ООН согласились усилить совместную деятельность. Основное внимание сотрудничества уделяется расследованию международных преступлений и обеспечению привлечения виновных к ответственности.

Анна Мурашко

Война в Украине
Организация Объединенных Наций
Украина