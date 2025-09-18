В Україні зареєстровано понад 180 тисяч воєнних злочинів – Офіс Генпрокурора

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 5182 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 12177 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 20867 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 14862 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 14574 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23825 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14772 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43868 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43318 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33209 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Популярнi новини
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21255 перегляди
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ18 вересня, 07:02 • 4550 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 19850 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 10582 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 11613 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 11629 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 20857 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 19869 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23819 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 43861 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21269 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 23243 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23611 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 22228 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51574 перегляди
В Україні зареєстровано понад 180 тисяч воєнних злочинів – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 86 перегляди

В Україні зафіксовано понад 211 тисяч злочинів, пов'язаних з агресією РФ, з яких понад 180 тисяч є воєнними. Прокуратура використовує цифрові рішення для розслідувань, зокрема докази з відкритих джерел.

В Україні зареєстровано понад 180 тисяч воєнних злочинів – Офіс Генпрокурора

В Україні понад 211 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією вже зареєстровано в ЄРДР, понад 180 тисяч них – воєнні злочини. Про це сказав начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями управління організаційно-методичного та аналітичного забезпечення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Олександр Зюзь під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Понад 211 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією вже зареєстровано в ЄРДР, понад 180 тисяч них – воєнні злочини. З такою кількістю складно будь-якій системі. Навантаження на слідчих та прокурорів – шалене 

– зазначив Зюзь.

За його словами, прокуратура в своїй роботі досить часто використовує цифрові рішення.

Найяскравішим прикладом успішного застосування цифрових рішень є вирок Дарницького суду стосовно військового комісару Криму, коли більшість справи була побудована на доказах з відкритих джерел, бо ми не маємо доступу до тієї території 

– зазначив Зюзь.

Доповнення

У застосунку eyeWitness to Atrocities зібрано вже понад 55 тис. світлин, які відображають наслідки воєнних злочинів, вчинених росіянами проти України.

Україна та ООН погодилися посилити спільну діяльність. Основна увага співпраці приділяється розслідуванню міжнародних злочинів і забезпеченню притягнення винних до відповідальності.

Анна Мурашко

Війна в Україні
Організація Об'єднаних Націй
Україна