В Україні зареєстровано понад 180 тисяч воєнних злочинів – Офіс Генпрокурора

В Україні понад 211 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією вже зареєстровано в ЄРДР, понад 180 тисяч них – воєнні злочини. Про це сказав начальник відділу взаємодії з міжурядовими, державними та неурядовими організаціями управління організаційно-методичного та аналітичного забезпечення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Олександр Зюзь під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Понад 211 тисяч злочинів, пов’язаних з російською агресією вже зареєстровано в ЄРДР, понад 180 тисяч них – воєнні злочини. З такою кількістю складно будь-якій системі. Навантаження на слідчих та прокурорів – шалене – зазначив Зюзь.

За його словами, прокуратура в своїй роботі досить часто використовує цифрові рішення.

Найяскравішим прикладом успішного застосування цифрових рішень є вирок Дарницького суду стосовно військового комісару Криму, коли більшість справи була побудована на доказах з відкритих джерел, бо ми не маємо доступу до тієї території – зазначив Зюзь.

Доповнення

У застосунку eyeWitness to Atrocities зібрано вже понад 55 тис. світлин, які відображають наслідки воєнних злочинів, вчинених росіянами проти України.

Україна та ООН погодилися посилити спільну діяльність. Основна увага співпраці приділяється розслідуванню міжнародних злочинів і забезпеченню притягнення винних до відповідальності.