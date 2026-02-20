$43.270.03
13:29
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
В Украине запускают еЧек: выгодно ли это для бизнеса и покупателей

Киев • УНН

 • 586 просмотра

В Украине стартует пилотный проект еЧек — государственная программа электронных чеков в банкинге. Это позволит бизнесу экономить миллионы гривен ежегодно, поскольку печать одного чека стоит 7 копеек.

В Украине запускают еЧек: выгодно ли это для бизнеса и покупателей

В Украине запускают пилотный проект еЧек — государственную программу электронных чеков в банкинге. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, это поможет бизнесу сэкономить миллионы гривен ежегодно, ведь на печать одного чека уходит 7 копеек, передает УНН.

Запускаем пилотный проект еЧек — государственную программу электронных чеков в вашем банкинге. Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги — меньше лишних затрат

- сообщила премьер.

По ее словам, пилот уже будет работать в первых четырех банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank и monobank, в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan и на АЗС Укрнафта.

Свириденко добавила, что это поможет бизнесу сэкономить миллионы гривен ежегодно. Ведь на печать одного чека уходит 7 копеек.

Только за прошлый год, по данным ГНС, украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Кроме того, это поможет окружающей среде. Термобумага, на которой печатают чеки, обычно содержит бисфенолы, которые не подлежат переработке

- сообщила премьер.

Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека — цифровой и бумажный.

Свириденко также пригласила предпринимателей к тестовому этапу проекта и переходу на более эффективную и современную модель работы. Детали участия в пилоте — по ссылке: https://echeck.me.gov.ua

Напомним

Как сообщал УНН, Кабинет министров согласовал реализацию экспериментального проекта по внедрению информационной системы "Национальный чек", который заработает со следующего года. В рамках проекта украинцы смогут получать электронные чеки при покупках в магазинах сразу в банковском приложении, вместо бумажных чеков.

Антонина Туманова

