В Украине запускают еЧек: выгодно ли это для бизнеса и покупателей

В Украине запускают пилотный проект еЧек — государственную программу электронных чеков в банкинге. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, это поможет бизнесу сэкономить миллионы гривен ежегодно, ведь на печать одного чека уходит 7 копеек, передает УНН.

Запускаем пилотный проект еЧек — государственную программу электронных чеков в вашем банкинге. Продолжаем упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны. Меньше бумаги — меньше лишних затрат - сообщила премьер.

По ее словам, пилот уже будет работать в первых четырех банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank и monobank, в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan и на АЗС Укрнафта.

Свириденко добавила, что это поможет бизнесу сэкономить миллионы гривен ежегодно. Ведь на печать одного чека уходит 7 копеек.

Только за прошлый год, по данным ГНС, украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Кроме того, это поможет окружающей среде. Термобумага, на которой печатают чеки, обычно содержит бисфенолы, которые не подлежат переработке - сообщила премьер.

Для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой — в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания. На время тестирования покупателям будут предоставлять оба чека — цифровой и бумажный.

Свириденко также пригласила предпринимателей к тестовому этапу проекта и переходу на более эффективную и современную модель работы. Детали участия в пилоте — по ссылке: https://echeck.me.gov.ua

Напомним

Как сообщал УНН, Кабинет министров согласовал реализацию экспериментального проекта по внедрению информационной системы "Национальный чек", который заработает со следующего года. В рамках проекта украинцы смогут получать электронные чеки при покупках в магазинах сразу в банковском приложении, вместо бумажных чеков.