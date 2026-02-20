В Україні запускають єЧек: чи вигідно це для бізнесу та покупців
Київ • УНН
В Україні стартує пілотний проєкт єЧек — державна програма електронних чеків у банкінгу. Це дозволить бізнесу заощаджувати мільйони гривень щороку, оскільки друк одного чека коштує 7 копійок.
Запускаємо пілотний проєкт єЧек — державну програма електронних чеків у вашому банкінгу. Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу — менше зайвих витрат
За її словами, пілот вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта.
Свириденко додала, що це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок.
Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці
Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий.
Свириденко також запросила підприємців до тестового етапу проєкту та переходу на ефективнішу та сучаснішу модель роботи. Деталі участі в пілоті — за посиланням: https://echeck.me.gov.ua
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек", який запрацює з наступного року. В рамках проєкту українці зможуть отримувати електронні чеки при покупках у магазинах одразу у банківському застосунку, замість паперових чеків.