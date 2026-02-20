$43.270.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Україні запускають єЧек: чи вигідно це для бізнесу та покупців

Київ • УНН

 • 180 перегляди

В Україні стартує пілотний проєкт єЧек — державна програма електронних чеків у банкінгу. Це дозволить бізнесу заощаджувати мільйони гривень щороку, оскільки друк одного чека коштує 7 копійок.

В Україні запускають єЧек: чи вигідно це для бізнесу та покупців

В Україні запускають пілотний проєкт єЧек — державну програму електронних чеків у банкінгу. Як повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку, адже на друк одного чеку йде 7 копійок, передає УНН.

Запускаємо пілотний проєкт єЧек — державну програма електронних чеків у вашому банкінгу. Продовжуємо спрощувати ведення бізнесу в Україні та підтримувати підприємців навіть в умовах війни. Менше паперу — менше зайвих витрат

- повідомила прем'єрка.

За її словами, пілот вже працюватиме в перших чотирьох банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank і monobank, у торговельних мережах Аврора, Фора, Auchan та на АЗС Укрнафта. 

Свириденко додала, що це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку. Адже на друк одного чеку йде 7 копійок.

Лише за минулий рік, за даними ДПС, українські підприємці сформували понад 9 млрд чеків. Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці 

- повідомила прем'єрка.

Для покупців цифровий чек буде в доступний у банківському застосунку після оплати карткою — у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки — цифровий і паперовий. 

Свириденко також запросила підприємців до тестового етапу проєкту та переходу на ефективнішу та сучаснішу модель роботи. Деталі участі в пілоті — за посиланням: https://echeck.me.gov.ua

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек", який запрацює з наступного року. В рамках проєкту українці зможуть отримувати електронні чеки при покупках у магазинах одразу у банківському застосунку, замість паперових чеків.

Антоніна Туманова

