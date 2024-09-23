В Украине есть примеры успешного развития сел, которые во время админреформы были включены в состав городских общин - эксперт

Развитие инфраструктуры сел, которые в ходе административной реформы были включены в городские общины во многом зависит от ресурсов, которыми обладает населенный пункт, являющийся центром общины. Такое мнение озвучил политолог Руслан Бортник в комментарии УНН.

Последствия админреформы для сел, которые были включены в городские общины можно оценивать по-разному, в зависимости от того, какой сама по себе является такая община. Если она состоятельная и успешная, то присоединение к ней окружающих сел дало их жителям возможность дополнительного доступа к медицинской, образовательной, административной и другой инфраструктуре. В теории, конечно, ресурсы городской общины должны были бы быть распространены и на эти сельские, поселковые населенные пункты. Все сильно зависело от того, насколько был успешным город, к которому присоединяли определенные села. Положительные примеры таких объединений в Украине есть, хотя их, к сожалению, и не очень много. Зато объединение, скажем так, неуспешных и депрессивных городов, или поселков городского типа с сельскими населенными пунктами привело лишь к вымыванию социальной инфраструктуры из сел - отметил Руслан Бортник.

Эксперт добавил, что многое зависит и от взаимодействия села и центра общины. Ведь, по его словам, ликвидация сельских советов и замена сельских голов на старост часто приводит к тому, что села не всегда имеют возможность эффективно отстаивать свои интересы в новых общинах.

Дополнительно

Староста села Требухов Андрей Цахло в комментарии УНН рассказал, что после включения населенного пункта в Броварскую громаду Киевской области он стал динамичнее развиваться, произошли положительные изменения в коммунальной сфере, в направлениях медицины, образования и предоставлении различных услуг.

Однозначно, это было правильным решением. Село начало динамично обновляться и развиваться. Это видно по благоустройству, медицине, образованию, админуслугам и тому подобное. К примеру, наш лицей рассчитан на 800 учеников, в подвозе к нему нуждались 200 школьников. Школьный автобус, который у нас был мог перевозить только 75 учеников. Мы подали заявку, и при содействии Броварского горсовета, софинансированию из местного и областного бюджетов получили еще один автобус, который уже работает на маршруте и перевозит детей. Имеем в лицее капитально отремонтированное современное укрытие, которое может вместить всех учеников. Завершаем ремонт укрытия в детском саду. В заведении уже установили современную систему вентиляции, завершается замена канализационных труб. Все наши коммунальные учреждения на 100% готовы к отопительному сезону. С освещением у нас все супер, когда мы объединились с городом - появились современные фонари и улицы новые начали освещаться отметил Андрей Цахло.

Напомним,

Городской голова Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в селах, которые вошли в состав общины, сначала было немало проблем. В частности, в Требухове три года подряд не могли принять бюджет. Село не развивалось, проблемы накапливались годами, их нужно было решать.