В Україні є приклади успішного розвитку сіл, які під час адмінреформи були включені до складу міських громад – експерт

Розвиток інфраструктури сіл, які в ході адміністративної реформи були включені до міських громад багато в чому залежить від ресурсів, якими володіє населений пункт, який є центром громади. Таку думку озвучив політолог Руслан Бортник в коментарі УНН.

Наслідки адмінреформи для сіл, які були включені до міських громад можна оцінювати по різному, в залежності від того, якою сама по собі є така громада. Якщо вона спроможна та успішна, то приєднання до неї навколишніх сіл дало їхнім жителям можливість додаткового доступу медичної, освітньої, адміністративної та іншої інфраструктури. В теорії, звичайно, ресурси міської громади мали б бути поширені і на оці сільські, селищні населені пункти. Все сильно залежало від того, наскільки було успішне місто, до якого приєднували певні села. Позитивні приклади таких об’єднань в Україні є, хоч їх, на жаль, і не дуже багато. Натомість об’єднання, скажімо так, неуспішних та депресивних міст, чи селищ міського типу з сільськими населеними пунктами призвело лише до вимивання соціальної інфраструктури із сіл