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В Україні є приклади успішного розвитку сіл, які під час адмінреформи були включені до складу міських громад – експерт

В Україні є приклади успішного розвитку сіл, які під час адмінреформи були включені до складу міських громад – експерт

Київ • УНН

 • 121691 перегляди

Експерти оцінюють наслідки включення сіл до міських громад. Успіх залежить від ресурсів міста та взаємодії з селами, але є позитивні приклади розвитку інфраструктури та покращення послуг.

Розвиток інфраструктури сіл, які в ході адміністративної реформи були включені до міських громад багато в чому залежить від ресурсів, якими володіє населений пункт, який є центром громади. Таку думку озвучив політолог Руслан Бортник в коментарі УНН.

Наслідки адмінреформи для сіл, які були включені до міських громад можна оцінювати по різному, в залежності від того, якою сама по собі є така громада. Якщо вона спроможна та успішна, то приєднання до неї навколишніх сіл дало їхнім жителям можливість додаткового доступу медичної, освітньої, адміністративної та іншої інфраструктури. В теорії, звичайно, ресурси міської громади мали б бути поширені і на оці сільські, селищні населені пункти. Все сильно залежало від того, наскільки було успішне місто, до якого приєднували певні села. Позитивні приклади таких об’єднань в Україні є, хоч їх, на жаль, і не дуже багато. Натомість об’єднання, скажімо так, неуспішних та депресивних міст, чи селищ міського типу з сільськими населеними пунктами призвело лише до вимивання соціальної інфраструктури із сіл

- зазначив Руслан Бортник.

Експерт додав, що багато чого залежить і від взаємодії села та центру громади. Адже, за його словами, ліквідація сільських рад та заміна сільських голів на старост часто призводить до того, що села не завжди мають можливість ефективно відстоювати свої інтереси у нових громадах.

Додатково

Староста села Требухів Андрій Цахло в коментарі УНН розповів, що після включення населеного пункту до Броварської громади Київської області він став динамічніше розвиватися, відбулися позитивні зміни у комунальній сфері, в напрямках медицини, освіти та наданні різноманітних послуг.

Однозначно, це було правильним рішенням. Село почало динамічніше оновлюватися та розвиватися. Це видно по благоустрою, медицині, освіті, адмінпослугам тощо. До прикладу, наш ліцей розрахований на 800 учнів, підвезення до нього потребували 200 школярів. Шкільний автобус, який у нас був міг перевозити лише 75 учнів. Ми подали заявку, і за сприяння Броварської міськради, співфінансуванню з місцевого та обласного бюджетів отримали ще один автобус, який вже працює на маршруті та перевозить дітей. Маємо в ліцеї капітально відремонтоване сучасне укриття, яке може вмістити усіх учнів. Завершуємо ремонт укриття в дитячому садочку. В закладі вже встановили сучасну систему вентиляції, завершується заміна каналізаційних труб. Всі наші комунальні установи на 100% готові до опалювального сезону. З освітленням у нас все супер, коли ми об’єдналися з містом – з’явилися сучасні ліхтарі і вулиці нові почали освітлюватися

Нагадаємо

Міський голова Броварів Ігор Сапожко в ексклюзивному інтерв’ю УНН розповів, що у селах, які увійшли до складу громади, спершу було чимало проблем. Зокрема, у Требухові три роки поспіль не могли прийняти бюджет. Село не розвивалося, проблеми накопичувалися роками, їх потрібно було вирішувати.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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