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В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

Киев  •  УНН

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В Украине впервые суд лишил водителя прав из-за нарушения правил воинского учета. Большинство подобных дел возвращаются из-за неуплаты ТЦК судебного сбора, но ожидается рост успешных исков в 2025 году.

В Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил воинского учета. По меньшей мере 41 судебное дело найдено с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Опендатабот.

Отмечается, что сейчас в большинстве случаев суды возвращают дела обратно - однако это связано лишь с проблемами в оформлении исков, в частности, неуплатой ТЦК судебного сбора.

ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам - ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Стоит понимать, что эта ситуация временная - поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах

- комментирует адвокат Валентина Слободянюк.

Впрочем, сейчас уже есть случай, когда суд удовлетворил иск ТЦК.

Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета - пока он не выполнит требования ТЦК или же как это требование не будет отозвано

- отмечается в сообщении.

Адвокат отмечает, что ограничение в праве управления автомобилем не является нововведением для наших граждан. Например, такую меру воздействия активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам. Отметим, что судебные решения по таким делам полностью обезличены - в них не указываются стороны процесса, что не дает возможности проверить на наличие дела в отношении себя.

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Это может быть связано с планами законодателей закрыть доступ к информации о судебных делах, касающихся мобилизации. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде и готовится ко второму чтению.

Действительно, сейчас в таких категориях дел отсутствуют правовые требования по обезличиванию данных участников дела. Такие меры возможны только в уголовных делах, в закрытых судебных процессах и по судебным решениям о проведении негласных следственных действий. Теперь же ограничение доступа к Реестру или отдельным решениям в нем происходит с целью предотвращения угроз жизни и здоровью судей и участников судебного процесса. Для этого основанием могут быть инструктивные письма СБУ, поручения правительства, обращения от командования ВСУ

- отмечает адвокат.

Таким образом украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только через судебные услуги в приложении Дія или в электронном кабинете системы Есуд.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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