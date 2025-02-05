В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета
Киев • УНН
В Украине впервые суд лишил водителя прав из-за нарушения правил воинского учета. Большинство подобных дел возвращаются из-за неуплаты ТЦК судебного сбора, но ожидается рост успешных исков в 2025 году.
В Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять автомобилем из-за нарушения правил воинского учета. По меньшей мере 41 судебное дело найдено с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Опендатабот.
Отмечается, что сейчас в большинстве случаев суды возвращают дела обратно - однако это связано лишь с проблемами в оформлении исков, в частности, неуплатой ТЦК судебного сбора.
ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам - ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Стоит понимать, что эта ситуация временная - поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах
Впрочем, сейчас уже есть случай, когда суд удовлетворил иск ТЦК.
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Адвокат отмечает, что ограничение в праве управления автомобилем не является нововведением для наших граждан. Например, такую меру воздействия активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам. Отметим, что судебные решения по таким делам полностью обезличены - в них не указываются стороны процесса, что не дает возможности проверить на наличие дела в отношении себя.
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Это может быть связано с планами законодателей закрыть доступ к информации о судебных делах, касающихся мобилизации. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде и готовится ко второму чтению.
Действительно, сейчас в таких категориях дел отсутствуют правовые требования по обезличиванию данных участников дела. Такие меры возможны только в уголовных делах, в закрытых судебных процессах и по судебным решениям о проведении негласных следственных действий. Теперь же ограничение доступа к Реестру или отдельным решениям в нем происходит с целью предотвращения угроз жизни и здоровью судей и участников судебного процесса. Для этого основанием могут быть инструктивные письма СБУ, поручения правительства, обращения от командования ВСУ
Таким образом украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только через судебные услуги в приложении Дія или в электронном кабинете системы Есуд.