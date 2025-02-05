В Україні водія вперше позбавили прав через порушення правил військового обліку

В Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Щонайменше 41 судова справа знайдена за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Опендатабот.

Зазначається, що наразі у більшості випадків суди повертають справи назад — однак це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах - коментує адвокатка Валентина Слободянюк.

Втім наразі вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК.

Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана - зазначається в повідомленні.

Адвокатка зауважує, що обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням для наших громадян. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах. Зазначимо, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

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Це може бути пов’язано з планами законодавців закрити доступ до інформації про судові справи, що стосуються мобілізації. Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді та готується до другого читання.

Дійсно, наразі у таких категоріях справ відсутні правові вимоги щодо знеособлення даних учасників справи. Такі заходи можливі лише в кримінальних справах, в закритих судових процесах та щодо судових рішень про проведення негласних слідчих дій. Тепер же обмеження доступу до Реєстру або окремих рішень у ньому відбувається з метою запобігання загрозам життю і здоров’ю суддів та учасників судового процесу. Для цього підставою можуть бути інструктивні листи СБУ, доручення уряду, звернення від командування ЗСУ - зазначає адвокатка.

Таким чином українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише через судові послуги у додатку Дія або ж у електронному кабінеті системи Єсуд.