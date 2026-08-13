В Украине выделили 2,3 млрд грн на поддержку прифронтовых общин

Кабинет министров выделил 2,3 млрд гривен на поддержку прифронтовых общин. Средства будут направлены на поддержку людей, которые работают в чрезвычайно сложных условиях, — работников сферы образования, медиков, социальных работников. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Сегодня провели очередное заседание правительства. Очередные практические решения. Важное направление — поддержка прифронтовых регионов. Правительство предоставляет дополнительное финансирование в объеме 2,3 миллиарда гривен для местных бюджетов. Распределили дотации между областными бюджетами, но что наиболее важно — между бюджетами 179 территориальных общин всех прифронтовых регионов. Это конкретная поддержка людей, которые сегодня работают в чрезвычайно сложных условиях, — работников сферы образования, медиков, социальных работников и других — сказал Корецкий.

Он добавил, что правительство также направляет более 36 млн грн Запорожской области на выплату зарплат работникам, которые работают на территориях активных боевых действий.

Напомним

Кабинет министров распределяет 419 млн гривен для Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Средства будут направлены на оплату труда областных и районных военных администраций.