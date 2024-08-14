В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина

На днях в Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года правоохранители конфисковали у контрабандистов. Об этом в среду, 14 августа, сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали

Как указали в СБУ, по ценам черного рынка на момент обнаружения контрабандного героина его стоимость составляла более 2,3 млрд грн.

Ликвидация этих наркотиков происходила после соответствующего приговора Железнодорожного районного суда г. Львова.

В 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.

Тогда во Львове были задержаны четыре фигуранта: один из организаторов наркотрафика и трое иностранцев, которые фасовали наркотики в арендованных складских помещениях. Правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки.

Как сообщается, "груз" направлялся из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки согласно ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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