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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина

В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 10:41  •  4978 просмотра

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СБУ сообщила об уничтожении более тонны героина, конфискованного в 2021 году. Наркотики стоимостью 2,3 млрд грн были обнаружены во Львове во время спецоперации против транснациональной преступной группировки.

На днях в Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года правоохранители конфисковали у контрабандистов. Об этом в среду, 14 августа, сообщили в СБУ, передает УНН.

Детали 

Как указали в СБУ, по ценам черного рынка на момент обнаружения контрабандного героина его стоимость составляла более 2,3 млрд грн.

Ликвидация этих наркотиков происходила после соответствующего приговора Железнодорожного районного суда г. Львова.

В 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.

Тогда во Львове были задержаны четыре фигуранта: один из организаторов наркотрафика и трое иностранцев, которые фасовали наркотики в арендованных складских помещениях. Правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки.

Как сообщается, "груз" направлялся из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки согласно ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатті СБУ викрила наркоторговців, що збували амфетамін по всій Україні3 августа 2024, 03:04 • 24059 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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