В Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина
Киев • УНН
СБУ сообщила об уничтожении более тонны героина, конфискованного в 2021 году. Наркотики стоимостью 2,3 млрд грн были обнаружены во Львове во время спецоперации против транснациональной преступной группировки.
На днях в Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года правоохранители конфисковали у контрабандистов. Об этом в среду, 14 августа, сообщили в СБУ, передает УНН.
Детали
Как указали в СБУ, по ценам черного рынка на момент обнаружения контрабандного героина его стоимость составляла более 2,3 млрд грн.
Ликвидация этих наркотиков происходила после соответствующего приговора Железнодорожного районного суда г. Львова.
В 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.
Тогда во Львове были задержаны четыре фигуранта: один из организаторов наркотрафика и трое иностранцев, которые фасовали наркотики в арендованных складских помещениях. Правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки.
Как сообщается, "груз" направлялся из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.
По материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки согласно ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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