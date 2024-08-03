Киев • УНН
В Закарпатской области разоблачена группа дельцов, которые изготавливали и сбывали амфетамин по всей стране. Правоохранители задокументировали сбыт 1,8 кг наркотика стоимостью 1,5 млн грн, организаторы задержаны.
На Закарпатье СБУ разоблачила наркоторговцев. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Закарпатской области, передает УНН.
Детали
Служба безопасности Украины в Закарпатской области разоблачила группу дельцов, которые изготавливали и сбывали амфетамин по всей стране.
Организаторами наркобизнеса оказались жители Мукачевского района, которые изготавливали наркотик в складском помещении.
Правоохранители задокументировали сбыт 1,8 кг амфетамина стоимостью 1,5 млн грн.
После обысков и изъятия доказательств организатора и сообщников задержали.
Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Злоумышленники взяты под стражу без возможности залога.
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