На Закарпатье СБУ разоблачила наркоторговцев. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Служба безопасности Украины в Закарпатской области разоблачила группу дельцов, которые изготавливали и сбывали амфетамин по всей стране.

Организаторами наркобизнеса оказались жители Мукачевского района, которые изготавливали наркотик в складском помещении.

Правоохранители задокументировали сбыт 1,8 кг амфетамина стоимостью 1,5 млн грн.

После обысков и изъятия доказательств организатора и сообщников задержали.

Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Злоумышленники взяты под стражу без возможности залога.

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