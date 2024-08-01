Правоохранители перекрыли канал изготовления и сбыта наркотиков и психотропов в особо крупных размерах, задержаны 14 человек. Пособником наркогруппировки был работник полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора разоблачены участники преступной организации, которая наладила незаконное изготовление и сбыт наркотических средств Занимались незаконной деятельностью наркодельцы при пособничестве работника полиции. Организатору, двум соорганизаторам и 12 участникам сообщено о подозрении - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, организовал наркобизнес житель Запорожья. Он привлек к изготовлению и сбыту наркотиков не менее 14 сообщников. Каждый из них отвечал за свое направление работы - поставку, хранение "товара", дальнейший сбыт и легализацию средств, полученных от наркотрафика.

По данным прокуроров, наркодельцы систематически закупали прекурсоры, для изготовления метамфетамина, фасовки кокаина, каннабиса и других видов наркотических средств в арендованных квартирах. Сбывали наркотики и психотропы через специально созданные Telegram-каналы и по почте.

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Продавали наркотики без личных встреч с клиентами - путем так называемых "закладок" на территории Запорожской, Днепропетровской областей и в Киеве.

Оплату за "товар" принимали на подконтрольные им банковские счета и криптокошельки.

Правоохранители провели более 50 обысков по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых, а также хранения наркотиков. Изъяли наркотики, банковские карты, автомобили, денежные средства, мобильные телефоны, компьютерную технику, флешносии, жесткие диски, черновые записи, оружие и боеприпасы, электронные весы, средства для изготовления и фасовки продукции.