В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих в профтехи
Киев • УНН
В Украине началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения профессионально-технического образования, по состоянию на утро 28 июня уже зарегистрировано 2102 кабинета.
В Украине открыли регистрацию электронных кабинетов поступающих в учреждения профобразования, на утро уже зарегистрировано 2102 кабинета, сообщили в Минобразования в пятницу, пишет УНН.
Детали
В МОН указали, что поступающие в профтехи могут подавать заявления на поступление онлайн уже второй год подряд. Для этого нужно зарегистрировать электронный кабинет на сайте vstup.edbo.gov.ua и подать электронные заявления.
"На утро 28 июня уже зарегистрировано 2102 кабинета", - указали в МОН.
"Обратите внимание, что для поступления в учреждения профессионального образования и в учреждения высшего/профессионального предвысшего образования работают разные электронные кабинеты. Поэтому кнопку регистрации кабинета нужно выбирать в соответствующем блоке - Поступление для получения профессионального (профессионально-технического) образования", - отметили в МОН в Facebook.
Для создания кабинета, как указано, нужно отметить:
- электронную почту (ее адрес будет логином для входа в кабинет);
- пароль (придумайте самостоятельно и запомните);
- серию и номер документа об образовании; номер документа, удостоверяющего личность, или РНУКПН.
"На указанную почту придет ссылка, по которой надо активировать кабинет в течение 15 минут. Для следующих входов в кабинет используйте основную страницу: https://cabpto.edbo.gov.ua/login", - сообщили в МОН.
Подробная инструкция по созданию кабинета и подаче заявлений доступна здесь: https://bit.ly/4cjmODP
Электронные кабинеты поступающих в профтехи работают с 25 июня по 31 октября.
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