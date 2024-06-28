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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих в профтехи

В Украине стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих в профтехи

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 13:50  •  4249 просмотра

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В Украине началась регистрация электронных кабинетов поступающих в учреждения профессионально-технического образования, по состоянию на утро 28 июня уже зарегистрировано 2102 кабинета.

В Украине открыли регистрацию электронных кабинетов поступающих в учреждения профобразования, на утро уже зарегистрировано 2102 кабинета, сообщили в Минобразования в пятницу, пишет УНН.

Детали

В МОН указали, что поступающие в профтехи могут подавать заявления на поступление онлайн уже второй год подряд. Для этого нужно зарегистрировать электронный кабинет на сайте vstup.edbo.gov.ua и подать электронные заявления.

"На утро 28 июня уже зарегистрировано 2102 кабинета", - указали в МОН.

"Обратите внимание, что для поступления в учреждения профессионального образования и в учреждения высшего/профессионального предвысшего образования работают разные электронные кабинеты. Поэтому кнопку регистрации кабинета нужно выбирать в соответствующем блоке - Поступление для получения профессионального (профессионально-технического) образования", - отметили в МОН в Facebook.

Для создания кабинета, как указано, нужно отметить:

  • электронную почту (ее адрес будет логином для входа в кабинет); 
  • пароль (придумайте самостоятельно и запомните); 
  • серию и номер документа об образовании; номер документа, удостоверяющего личность, или РНУКПН.

"На указанную почту придет ссылка, по которой надо активировать кабинет в течение 15 минут. Для следующих входов в кабинет используйте основную страницу: https://cabpto.edbo.gov.ua/login", - сообщили в МОН.

Подробная инструкция по созданию кабинета и подаче заявлений доступна здесь: https://bit.ly/4cjmODP

Электронные кабинеты поступающих в профтехи работают с 25 июня по 31 октября.

Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов20 марта 2024, 14:24 • 18551 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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