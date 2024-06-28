В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників до профтехів
Київ • УНН
В Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників до закладів професійно-технічної освіти, станом на ранок 28 червня вже зареєстровано 2102 кабінети.
В Україні відкрили реєстрацію електронних кабінетів вступників до закладів профосвіти, на ранок уже зареєстровано 2102 кабінети, повідомили у Міносвіти у п'ятницю, пише УНН.
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У МОН вказали, що вступники до профтехів можуть подавати заяви на вступ онлайн уже другий рік поспіль. Для цього потрібно зареєструвати електронний кабінет на сайті vstup.edbo.gov.ua та подати електронні заяви.
"На ранок 28 червня вже зареєстровано 2102 кабінети", - вказали у МОН.
"Зверніть увагу, що для вступу до закладів професійної освіти і до закладів вищої/фахової передвищої освіти працюють різні електронні кабінети. Тож кнопку реєстрації кабінету потрібно обирати у відповідному блоці – Вступ для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти", - наголосили у МОН у Facebook.
Для створення кабінету, як вказано, потрібно зазначити:
- електронну пошту (її адреса буде логіном для входу в кабінет);
- пароль (придумайте самостійно та запам’ятайте);
- серію та номер документа про освіту; номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП.
"На вказану пошту прийде посилання, за яким треба активувати кабінет впродовж 15 хвилин. Для наступних входів у кабінет використовуйте основну сторінку: https://cabpto.edbo.gov.ua/login", - повідомили у МОН.
Докладна інструкція зі створення кабінету та подання заяв доступна тут: https://bit.ly/4cjmODP
Електронні кабінети вступників до профтехів працюють з 25 червня до 31 жовтня.
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