В Украине состоялся первый онлайн-аукцион по продаже арестованных активов

В Украине в среду, 6 марта, провели первый онлайн-аукцион по продаже арестованного актива. Об этом сообщает пресс-служба ВР, пишет УНН.

Детали

Первый выставленный на торги арестованный лот и аукцион по его реализации свидетельствуют о том, что наконец-то в Украине началась открытая реализация таких активов.

Первый арестованный актив, который был выставлен на аукцион, - это 1.2 тыс. тонн зерна пшеницы озимой 4 класса. На торги зарегистрировался один участник - ООО "Инга", он и победил в соответствии с действующим законодательством. Предложенная им цена - 4.9 миллиона гривен, что превышает стартовую цену - говорится в заметке.

Отмечается, что отныне к арестованным активам, среди которых и "подсанкционные активы", будут иметь доступ все потенциальные покупатели, в том числе - международные инвесторы

Напомним

В Государственном бюро расследований заявили, что российские активы на десятки миллиардов гривен переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)