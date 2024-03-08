В Україні відбувся перший онлайн-аукціон з продажу арештованих активів
Київ • УНН
В Україні відбувся перший онлайн-аукціон з продажу арештованих активів, першим лотом на який було виставлено 1,2 тис. тонн зерна озимої пшениці, яке було продано ТОВ "Інга" за 4,9 млн грн, що перевищило стартову ціну.
В Україні у середу, 6 березня, провели перший онлайн-аукціон з продажу арештованого активу. Про це повідомляє пресслужба ВР, пише УНН.
Деталі
Перший виставлений на торги арештований лот і аукціон з його реалізації свідчать про те, що нарешті в Україні почалася відкрита реалізація таких активів.
Перший арештований актив, який був виставлений на аукціон, – це 1.2 тис. тон зерна пшениці озимої 4 класу. На торги зареєструвався один учасник – ТОВ "Інга", він і переміг відповідно до чинного законодавства. Запропонована ним ціна – 4.9 мільйона гривень, що перевищує стартову ціну
Зазначається, що відтепер до арештованих активів, серед яких і "підсанкційні активи", матимуть доступ всі потенційні покупці, у тому числі – міжнародні інвестори
Нагадаємо
У Державному бюро розслідувань заявили, що російські активи на десятки мільярдів гривень передано до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА)