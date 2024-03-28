В Украине разработали дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer, который способен нейтрализовать пехотные мины. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Ratel Deminer - минный трал, который находит и нейтрализует противопехотные мины. Он работает дистанционно, а значит, сохраняет жизнь военных - рассказал Федоров.

По его словам, комплекс оснащен камерой дневного видения, что помогает лучше им управлять. Ratel Deminer уничтожает мины типа ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2.

Он также рассказал, что разработчики уже провели испытания Ratel Deminer в реальных условиях - комплекс применяли для гуманитарного разминирования от противопехотных мин возле Святогорска Донецкой области.

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Ratel Deminer получил статус BRV1, это означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны. Сейчас комплекс дорабатывают и увеличивают мощности - подчеркнул министр.

Дополнение

Также глава Минцифры рассказал, что это уже не первая разработка от этого производителя, которая прошла путь в Brave1. Наземные роботы Ratel S и Ratel M получили кодификации, их активно используют в войсках.

Напомним

Заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты эффективнее, чем российские войска.