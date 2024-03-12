Не только дроны-камикадзе: в Украине активно разрабатывают различные роботизированные системы для Сил обороны

В Украине активно разрабатываются роботизированные наземные платформы, более трети которых уже испытали на полигоне. Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, Brave1 испытал на полигоне 50+ комплексов. Испытания в частности проходили платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

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Федоров рассказал, что роботы успешно показали себя на полигоне, поэтому через несколько месяцев они будут на поле боя.

Основная цель наземных роботов - минимизировать участие человека на поле боя. Это поможет сохранять жизнь и здоровье украинских воинов. Наземные роботизированные комплексы станут следующим геймчейнджером этой войны, которым уже являются дроны. Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага - заявил министр цифровой трансформации.

По словам Федорова, кластер Brave1 делает все для масштабирования производства роботов, а государство начинает их массово закупать.

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Отмечается, что на платформе Brave1 зарегистрировано более 140 роботизированных систем, 96 из них прошли оборонную экспертизу, 14 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. В то же время часть из этих роботов уже работает на фронте, например турель "ШаБля".

Напомним

Заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты эффективнее, чем российские войска, с эффективностью на несколько пунктов выше.