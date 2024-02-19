Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания
Киев • УНН
Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.
В Украине разработан роботизированный транспортер FoxTac, который предназначен для эвакуации раненых украинских военных с поля боя. Аппарат дистанционного управления имеет как колесный, так гусеничный ход и запас хода - до 10 км. Опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания, продолжается процедура кодификации, перед поставкой в ВСУ.
Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя
Детали
FoxTac - дистанционно управляемая платформа для эвакуации военных, является системой полного привода, предусматривает возможность колесного и гусеничного хода. Дистанция управления - до 700 метров, запас хода - до 10 км. В частности указываются, что платформа легко движется по тяжелому бездорожью.
Среди преимуществ разработки отмечается возможность оператору быть в безопасности, управляя спасением раненого.
Подтверждается, что опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания; продолжается процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.
Напомним,
Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.
Пограничники получили наземный дрон для медицинской эвакуации раненых с поля боя. Устройство приобретено за средства финских благотворителей для нужд Краматорского отряда.
Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест19 февраля 2024, 16:01 • 8075 просмотров
Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания
Украинские беспилотные транспортеры FoxTac прошли предварительные испытания для дистанционно управляемой эвакуации раненых бойцов с поля боя.
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