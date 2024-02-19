Эвакуация раненых на дистанционном управлении: украинские транспортеры FoxTac успешно прошли испытания

В Украине разработан роботизированный транспортер FoxTac, который предназначен для эвакуации раненых украинских военных с поля боя. Аппарат дистанционного управления имеет как колесный, так гусеничный ход и запас хода - до 10 км. Опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания, продолжается процедура кодификации, перед поставкой в ВСУ.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Участники кластера Brave1 разработали транспортер на дистанционном управлении для эвакуации раненых с поля боя - говорится в сообщении.

Детали

FoxTac - дистанционно управляемая платформа для эвакуации военных, является системой полного привода, предусматривает возможность колесного и гусеничного хода. Дистанция управления - до 700 метров, запас хода - до 10 км. В частности указываются, что платформа легко движется по тяжелому бездорожью.

Среди преимуществ разработки отмечается возможность оператору быть в безопасности, управляя спасением раненого.

Подтверждается, что опытные образцы FoxTac успешно прошли предварительные испытания; продолжается процедура кодификации, которая позволит поставлять FoxTac в войска.

Напомним,

Технология, разработанная кластером Brave1, использует дроны, датчики и искусственный интеллект для обнаружения мин, снарядов и воронки от взрывов в десять раз быстрее и безопаснее для разминирования в Украине.

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