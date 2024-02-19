Евакуація поранених на дистанційному управлінні: українські транспортери FoxTac успішно пройшли випробування
Київ • УНН
Українські безпілотні транспортери FoxTac пройшли попередні випробування для дистанційно керованої евакуації поранених бійців з поля бою.
В Україні розроблено роботизований транспортер FoxTac, що призначений для евакуації поранених українських військових із поля бою. Апарат дистанційного керування має як колісний, так гусеничний хід та запас ходу - до 10 км. Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування, триває процедура кодифікації, перед постачанням у ЗСУ.
Про це передає УНН із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою
Деталі
FoxTac - дистанційно керована платформа для евакуації військових, є системою повного приводу, передбачає можливість колісного та гусеничного ходу. Дистанція керування - до 700 метрів, запас ходу - до 10 км. Зокрема вказуються, що платформа легко рухається важким бездоріжжям.
Серед переваг розробки зазначається можливість оператору бути в безпеці, керуючи порятунком пораненого.
Підтверджується, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування; триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.
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Технологія, розроблена кластером Brave1, використовує дрони, датчики та штучний інтелект для виявлення мін, снарядів та воронки від вибухів у десять разів швидше та безпечніше для розмінування в Україні.
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