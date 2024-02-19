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Евакуація поранених на дистанційному управлінні: українські транспортери FoxTac успішно пройшли випробування

Евакуація поранених на дистанційному управлінні: українські транспортери FoxTac успішно пройшли випробування

Київ • УНН

 • 28910 перегляди

Українські безпілотні транспортери FoxTac пройшли попередні випробування для дистанційно керованої евакуації поранених бійців з поля бою.

В Україні розроблено роботизований транспортер FoxTac, що призначений для евакуації поранених українських військових із поля бою. Апарат дистанційного керування має як колісний, так гусеничний хід та запас ходу - до 10 км. Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування, триває процедура кодифікації, перед постачанням у ЗСУ.

Про це передає УНН із посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою

 – ідеться у повідомленні.

Деталі

FoxTac - дистанційно керована платформа для евакуації військових, є системою повного приводу, передбачає можливість колісного та гусеничного ходу. Дистанція керування - до 700 метрів, запас ходу - до 10 км. Зокрема вказуються, що платформа легко рухається важким бездоріжжям.

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Серед переваг розробки зазначається можливість оператору бути в безпеці, керуючи порятунком пораненого.

Підтверджується, що дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування; триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

Нагадаємо

Технологія, розроблена кластером Brave1, використовує дрони, датчики та штучний інтелект для виявлення мін, снарядів та воронки від вибухів у десять разів швидше та безпечніше для розмінування в Україні.

Прикордонники отримали наземний дрон для медичної евакуації поранених з поля бою. Пристрій придбаний за кошти фінських благодійників для потреб Краматорського загону.

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