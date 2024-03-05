Украинские производители могут изготавливать в месяц около 150 тыс. дронов - Минстратегпром

В месяц украинские производители беспилотников могут изготавливать, например, около 150 тыс. единиц продукции, но при условии дополнительного финансирования Украина может кратно нарастить производство. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы сейчас увеличиваем производство беспилотников. Всех очень поразила фраза Президента о миллионе, и многие люди в нее почему-то не поверили. Однако я могу вас заверить, что мы в плане производства далеко уже уходим за миллион. Я уверена, что в этом году даже достигнем отметки в 2 млн - сказала Гвоздяр.

По ее словам, на сегодня есть около 200 компаний, которые задействованы в производстве различного вида дронов и БПЛА, комплексов. К государственным заказам на сегодня привлечено около 60 компаний, однако закупки дальше осуществляются, и будет еще больше компаний задействовано к закупкам.

"На этот год у нас амбициозные планы вместе с нашими партнерами - развивать рынок комплектующих. То есть локализовать определенные компоненты, которые нам нужны, производство их в Украине. Также входим в определенные альянсы с нашими партнерами, не только по обучению военных, мы также начинаем сотрудничество используя лучшие комплектующие, которые есть у наших партнеров, которые таким образом могут улучшить наши средства", - рассказала Гвоздяр.

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Она отметила, что ежемесячно на украинских мощностях возможно изготавливать около 150 тыс. дронов.

На украинских мощностях мы на самом деле можем изготовить, например, около 150 тыс., но при условии дополнительного финансирования мы можем кратно наращивать производство. На сегодня нас останавливает действительно вопрос финансирования изделий, которые есть. Если бы нам увеличить финансирование, если к этому привлекаются наши партнеры, мы сможем кратно увеличивать производство дронов и БПЛА, потому что у нас для этого есть все возможности - сказала Гвоздяр.

Дополнение

За последний год Украина перешла к производству собственных ударных дронов на примерно 200 заводах по всей стране. За полгода производство беспилотников увеличилось в 10 раз.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина произведет миллион беспилотных летательных аппаратов в 2024 году.