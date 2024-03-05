Українські виробники можуть виготовляти на місяць близько 150 тис. дронів - Мінстратегпром

На місяць українські виробники безпілотників можуть виготовляти, наприклад, близько 150 тис. одиниць продукції, але за умови додаткового фінансування Україна може кратно наростити виробництво. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників. Усіх дуже вразила фраза Президента про мільйон, і багато людей у неї чомусь не повірили. Проте я можу вас запевнити, що ми в плані виробництва далеко вже йдемо за мільйон. Я впевнена, що в цьому році навіть сягнемо позначки у 2 млн

За її словами, на сьогодні є близько 200 компаній, які задіяні до виробництва різного виду дронів та БПЛА, комплексів. До державних замовлень на сьогодні залучено близько 60 компаній, проте закупівлі далі здійснюються, і буде ще більше компаній задіяно до закупівель.

"На цей рік у нас амбітні плани разом з нашими партнерами – розвивати ринок комплектуючих. Тобто локалізувати певні компоненти, які нам потрібні, виробництво їх в Україні. Також входимо в певні альянси з нашими партнерами, не лише по навчанню військових, ми також починаємо співпрацю використовуючи найкращі комплектуючі, які є у наших партнерів, які таким чином можуть покращити наші засоби", - розповіла Гвоздяр.

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Вона зазначила, що щомісяця на українських потужностях можливо виготовляти близько 150 тис. дронів.

На українських потужностях ми насправді можемо виготовити, наприклад близько 150 тис., але за умови додаткового фінансування ми можемо кратно нарощувати виробництво. На сьогодні нас зупиняє дійсно питання фінансування виробів, які є. Якби нам збільшити фінансування, якщо до цього залучаються наші партнери, ми зможемо кратно збільшувати виробництво дронів та БПЛА, тому що у нас для цього є всі можливості