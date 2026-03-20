В Украине разоблачили системные злоупотребления в Программе медгарантий, объем ущерба достиг более 100 млн грн
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили схему присвоения бюджетных средств через НСЗУ в 18 областях. Подозрение объявлено 18 лицам за внесение ложных данных в систему.
В Украине разоблачены масштабные факты незаконного завладения бюджетными средствами при выполнении договоров в рамках Программы медицинских гарантий между Национальной службой здоровья Украины и учреждениями здравоохранения. Сумма ущерба, предварительно, составляет 108,3 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Подробности
Следствием установлено, что злоупотребления носили системный характер и были связаны с принципом "деньги ходят за пациентом". Отдельные медучреждения вносили в электронную систему фиктивные сведения о предоставленных услугах, искусственно увеличивая их объемы, а также завышали стоимость закупок медицинского оборудования для получения большего финансирования.
20 марта 2026 года в рамках 26 уголовных производств проведена масштабная реализация в 18 областях Украины - осуществлено 70 обысков.
Сейчас в 12 уголовных производствах сообщено о подозрении 18 лицам, среди которых руководители медицинских учреждений, предприниматель, бухгалтеры и медицинские работники.
Установленные факты свидетельствуют о системных попытках отдельных должностных лиц монетизировать бюджетные средства, предназначенные для лечения пациентов, путем манипуляций с учетом медицинских услуг.
