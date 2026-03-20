ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.3м/с
48%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto15:18 • 4864 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії14:28 • 5008 перегляди
Ірена Карпа згадала, як від секонд-хендів прийшла до українських дизайнерівVideo13:32 • 9476 перегляди
BTS випустили новий альбом після чотирирічної перерви та готують грандіозне шоу в СеуліVideo20 березня, 09:59 • 23985 перегляди
Джамала із 7-річним сином зворушила виконанням хіта "1944"Video19 березня, 15:27 • 27642 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
Золото
Ка-50

В Україні викрили системні зловживання у Програмі медгарантій, обсяг збитків сягнула понад 100 млн грн

Київ • УНН

 • 1216 перегляди

Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів через НСЗУ у 18 областях. Підозру оголошено 18 особам за внесення неправдивих даних у систему.

В Україні викрили системні зловживання у Програмі медгарантій, обсяг збитків сягнула понад 100 млн грн

В Україні викрили масштабні факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів у межах Програми медичних гарантій між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я. Сума збитків, попередньо, становить 108,3 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора органи прокуратури, спільно з Нацполіцією, викрито масштабні факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів у межах Програми медичних гарантій між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я. Попередньо встановлена сума збитків становить 108,3 млн грн 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідством встановлено, що зловживання мали системний характер і були пов’язані з принципом "гроші ходять за пацієнтом". Окремі медзаклади вносили до електронної системи фіктивні відомості про надані послуги, штучно збільшуючи їх обсяги, а також завищували вартість закупівель медичного обладнання для отримання більшого фінансування.

20 березня 2026 року в межах 26 кримінальних проваджень проведено масштабну реалізацію у 18 областях України - здійснено 70 обшуків.

Наразі у 12 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 18 особам, серед яких керівники медичних закладів, підприємець, бухгалтери та медичні працівники.

Встановлені факти свідчать про системні спроби окремих посадовців монетизувати бюджетні кошти, призначені для лікування пацієнтів, шляхом маніпуляцій з обліком медичних послуг.

Антоніна Туманова

Кримінал
Державний бюджет
Обшук
Національна поліція України
Україна