В Україні викрили системні зловживання у Програмі медгарантій, обсяг збитків сягнула понад 100 млн грн
Київ • УНН
Правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів через НСЗУ у 18 областях. Підозру оголошено 18 особам за внесення неправдивих даних у систему.
В Україні викрили масштабні факти незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів у межах Програми медичних гарантій між Національною службою здоров’я України та закладами охорони здоров’я. Сума збитків, попередньо, становить 108,3 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Слідством встановлено, що зловживання мали системний характер і були пов’язані з принципом "гроші ходять за пацієнтом". Окремі медзаклади вносили до електронної системи фіктивні відомості про надані послуги, штучно збільшуючи їх обсяги, а також завищували вартість закупівель медичного обладнання для отримання більшого фінансування.
20 березня 2026 року в межах 26 кримінальних проваджень проведено масштабну реалізацію у 18 областях України - здійснено 70 обшуків.
Наразі у 12 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 18 особам, серед яких керівники медичних закладів, підприємець, бухгалтери та медичні працівники.
Встановлені факти свідчать про системні спроби окремих посадовців монетизувати бюджетні кошти, призначені для лікування пацієнтів, шляхом маніпуляцій з обліком медичних послуг.
