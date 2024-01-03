В Украине растет потребление электроэнергии: граждан призывают выключить "лишний" свет

В Украине фиксируется увеличение потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели и восстановления деловой активности после праздников, а также похолодания, передает УНН со ссылкой на "Укрэнерго".

... потребление электроэнергии снова начало расти. Причина - начало рабочей недели и восстановление деловой активности после праздников. А также похолодание, которое охватило сегодня всю территорию Украины - сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что максимум потребления электроэнергии было в 10:40 на 8% больше соответствующего показателя вчера 2 января.

"Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям", - добавляют в "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" призвали придерживаться рационального использования электроприборов в течение дня:

выключите "лишний" свет в помещениях;

не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включайте вместе чайник и микроволновую печь;

выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная;

вытащите зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

Напомним

Сегодня утром Министерство энергетики сообщало, что дефицита электроэнергии в Украине не зафиксировано. Из-за атаки рф 2 января частично не было света у жителей трех областей. За прошедшие сутки утром для баланса мощности в энергосистеме происходило уменьшение нагрузки объектов возобновляемой энергетики.